В Пензе директор управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Директор АО «Жилфонд Железнодорожного района» оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что многоквартирные дома в Пензе на улицах Герцена, Мирской, Ушакова, Медицинской, Луначарского, Каракозова и других обслуживались управляющей организацией с нарушением лицензионных требований. В зимний период после выпадения осадков крыши и придомовая территория своевременно не очищались от снега и наледи. Прокуратура возбудила в отношении директора АО «Жилфонд Железнодорожного района» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что оплата штрафа находится на контроле надзорного ведомства.