В Пензе директор управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов

18:03 | 14.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Директор АО «Жилфонд Железнодорожного района» оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что многоквартирные дома в Пензе на улицах Герцена, Мирской, Ушакова, Медицинской, Луначарского, Каракозова и других обслуживались управляющей организацией с нарушением лицензионных требований. В зимний период после выпадения осадков крыши и придомовая территория своевременно не очищались от снега и наледи. Прокуратура возбудила в отношении директора АО «Жилфонд Железнодорожного района» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что оплата штрафа находится на контроле надзорного ведомства.


