Более 7,5 тыс. пензенцев приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства — Олег Денисов

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Более 7,5 тыс. пензенцев приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Друзья, напоминаю о важном. На платформе Zagorodsreda.gosuslugi.ru идет всероссийское голосование за объекты благоустройства. Общественная территория, которая наберет наибольшее количество голосов, преобразится уже в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе со мной свой выбор уже сделали свыше 7,5 тыс. пензенцев», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 27 апреля.

По словам Олега Денисова, он проголосовал за благоустройство сквера Дружбы на Шуисте.

«И когда работал главой администрации Железнодорожного района, и сейчас получаю много обращений от местных жителей. Зона отдыха давно нуждается в ремонте. Это место для прогулок, занятий спортом и всех праздников микрорайона», — отметил он.

Глава города напомнил, что голосование продлится до 12 июня, принять участие в нем могут граждане старше 14 лет, от Пензы представлено 11 проектов.

«Дело за вами! Ваше решение — вклад в будущее нашего города!» — подчеркнул Олег Денисов.