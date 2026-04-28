В Пензенской области подвели итоги субботника

16:02 | 28.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Более 65 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в субботнике, который прошел 25 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

«В субботнике приняли участие более 65 тыс. жителей Пензенской области. Они привели в порядок городские территории, включая мемориальные комплексы, набережные, парки, скверы и дворы. Особое внимание было уделено общественным пространствам, которые благоустроены или участвуют в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в ходе субботника убраны территории общей площадью более 7 тыс. кв. метров, вывезено свыше 6 тыс. кубометров мусора.

«Ликвидировано 194 несанкционированные свалки, приведены в порядок 317 кладбищ. Также высажено более 3 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Для проведения работ было задействовано более 690 единиц техники», — добавляется в сообщении.


Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
«Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере
