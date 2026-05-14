«Пензаэнерго» продолжает работу по выявлению и пресечению незаконного размещения линий связи на опорах ЛЭП

09:19 | 14.05.2026 | ЖКХ

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают масштабную работу по выявлению и пресечению незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» зафиксировали более 1,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что с начала 2026 года заключены три договора и шесть дополнительных соглашений, регулирующих размещение более чем 12,2 тыс. подвесов ВОЛС на 9,9 тыс. опор ЛЭП.

«В настоящий момент работа по легализации размещения стороннего имущества ведется в отношении 15,6 тыс. подвесов, обнаруженных на 7,3 тыс. опор. В частности, по 12,7 тыс. подвесов на 6,2 тыс. опор идет претензионно-исковая работа», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. К настоящему времени незаконно установленное стороннее имущество демонтировано с 246 опор. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов). Анонимность гарантируется», — говорится в пресс-релизе.


