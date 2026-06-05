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Жители Пензенской области могут сообщить о проблемах с освещением во дворе через приложение «Госуслуги Дом»

13:02 | 05.06.2026 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Жители многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, теперь могут сообщить о проблемах с освещением во дворе через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Жители Пензенской области могут сообщить о проблемах с освещением во дворе через приложение «Госуслуги Дом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Достаточно описать проблему, указать место и прикрепить фотографию. Заявка автоматически направляется в управляющую организацию через систему ГИС ЖКХ, а отслеживать ее статус — от регистрации до выполнения работ — можно прямо в приложении», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что сервис создан при поддержке Минстроя России и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Экономика данных».

«Важно помнить: если речь идет об освещении территории непосредственно возле многоквартирного дома, вопрос решается через УК или ТСЖ. А если проблема касается городских улиц, остановок или общественных пространств, это уже зона ответственности местных властей», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что приложение «Госуслуги Дом» также позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, участвовать в общих собраниях собственников и направлять другие обращения в управляющую компанию.

«Авторизация — через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», — уточняется в тексте.


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