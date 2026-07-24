Жители ряда районов Пензы останутся без воды на сутки ЖКХ

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 понедельника, 27 июля, на сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

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«Под отключение попадают микрорайоны Шуист, Маньчжурия, Маяк, Нахаловка, Тепличный, Согласие, ГПЗ-24, Терновка, Кривозерье, Сосновка, Юго-Западный», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что холодную воду отключат в связи с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Терновского и Ростовской с целью подключения нового водопровода, проложенного от Терновки до улицы Измайлова.

«После включения холодного водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь влияет на снижение давления в распределительной сети, напор уменьшается. В связи с этим рекомендуют запасать воду заранее в дневное время», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что на период отключения будет организован подвоз технической воды по заявкам жителей в управляющие компании.