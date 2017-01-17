В Пензенской области браконьеры убили кабана и косулю Происшествия

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области выявили пять нарушений законодательства в минувшие выходные, 14 и 15 января, в том числе факты нелегальной добычи кабана и косули.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, кабан был убит тремя жителями Пензенской области в Пачелмском районе.

«По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Виновным грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей и возмещение иска за незаконную добычу самца кабана — 45 тыс. рублей», — пояснили в Минлесхозе региона.

В пресс-службе добавили, что самка косули была незаконно добыта с применением снегоходов в закрытые для охоты сроки.

«Материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела по данному факту, направлены в отдел полиции по Колышлейскому району. Ущерб, причиненный государству, составил 100 тыс. рублей. За данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», — сказали в ведомстве.