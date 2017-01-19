В Шемышейке двое мужчин отравились угарным газом, один из них — насмерть Происшествия

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела 61-летнего мужчины в доме на территории рабочего поселка Шемышейка Пензенской области и госпитализации его 36-летнего сына в минувшую среду, 18 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что мужчины отравились угарным газом в результате неправильной эксплуатации отопительной печи — была закрыта печная заслонка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что по факту случившегося назначено судебно-медицинское исследование.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила собеседница агентства.