В Пензенской области катавшаяся на тюбинге девочка попала под колеса машины Происшествия

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в селе Волчково Белинского района Пензенской области, где катавшаяся на тюбинге девочка попала под колеса машины.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в среду, 18 января, в 16.20 у дома №38 на улице Центральной села Волчково мужчина 1958 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21150», совершил наезд на внезапно выскочившую на проезжую часть девочку 2011 года рождения, которая каталась с горки на тюбинге», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 декабря 2016 года 21-летняя девушка катавшаяся на тюбинге вместе с приятелем в районе «Засеки» в Пензе при спуске с горы влетела в дерево. От полученных травм она скончалась в реанимации.