Установлены личности погибших в крупном ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» 1976 года рождения, двое пассажиров 1988 и 1991 годов рождения, а также водитель автомашины «ГАЗ Валдай» погибли в результате ДТП с участием пяти транспортных средств, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 31 января в 18.30 на 536 км трассы произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2107», «Renault Magnum» с полуприцепом, «ГАЗ Валдай», «DAF» и «Volvo» с полуприцепом», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате аварии были госпитализированы три человека, а не двое пострадавших, как это сообщалось ранее.

«Это пассажир автомобиля «ВАЗ-2107» 1982 года рождения, пассажир автомашины «ГАЗ Валдай» 1983 года рождения и водитель «Renault», — сказали в отделе пропаганды.

По факту трагического ДТП организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.