По факту гибели подростка в Заречном возбуждено уголовное дело Происшествия

Заречный, 10 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка в Заречном Пензенской области возбуждено для наиболее тщательного установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 8 июля 2018 года около 16.00 на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов на улице Ленина в городе Заречном был обнаружен несовершеннолетний с признаками падения с высоты. Вечером того же дня он скончался в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова от полученных травм», — напомнила собеседница агентства.

Она отметила, что в рамках уголовного дела будут детально исследованы причины и условия, способствовавшие наступлению гибели подростка: в настоящее время назначены судебно-медицинская, биологическая и ситуационная экспертизы.

«Если кто-то явился очевидцем данного происшествия или обладает информацией, имеющей значение для дела, просьба сообщить об этом в зареченский межрайонный следственный отдел по телефонам: +7 (8412) 65-56-16, 65-56-14 или в следственное управление СКР: 36-17-02», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «РenzaNews», 17-летний юноша упал с высоты седьмого этажа в Заречном 8 июля. Через несколько часов от полученных травм он скончался в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

На следующий день после трагического происшествия на сайте регионального Минобразования было размещено обращение министра Александра Воронкова, в котором сообщалось, что подросток погиб, пытаясь заснять грозу на камеру мобильного телефона, а также содержался призыв к молодым людям не совершать необдуманных поступков.

Спустя непродолжительное время пресс-служба Минобразования распространила информацию о том, что данная версия гибели подростка не подтвердилась.