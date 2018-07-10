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По факту гибели подростка в Заречном возбуждено уголовное дело

13:41 | 10.07.2018 | Происшествия

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Заречный, 10 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка в Заречном Пензенской области возбуждено для наиболее тщательного установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели подростка в Заречном возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 8 июля 2018 года около 16.00 на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов на улице Ленина в городе Заречном был обнаружен несовершеннолетний с признаками падения с высоты. Вечером того же дня он скончался в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова от полученных травм», — напомнила собеседница агентства.

Она отметила, что в рамках уголовного дела будут детально исследованы причины и условия, способствовавшие наступлению гибели подростка: в настоящее время назначены судебно-медицинская, биологическая и ситуационная экспертизы.

«Если кто-то явился очевидцем данного происшествия или обладает информацией, имеющей значение для дела, просьба сообщить об этом в зареченский межрайонный следственный отдел по телефонам: +7 (8412) 65-56-16, 65-56-14 или в следственное управление СКР: 36-17-02», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «РenzaNews», 17-летний юноша упал с высоты седьмого этажа в Заречном 8 июля. Через несколько часов от полученных травм он скончался в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

На следующий день после трагического происшествия на сайте регионального Минобразования было размещено обращение министра Александра Воронкова, в котором сообщалось, что подросток погиб, пытаясь заснять грозу на камеру мобильного телефона, а также содержался призыв к молодым людям не совершать необдуманных поступков.

Спустя непродолжительное время пресс-служба Минобразования распространила информацию о том, что данная версия гибели подростка не подтвердилась.

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