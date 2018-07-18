В Вадинском районе утонул мужчина Происшествия

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Мужчина утонул во время купания в пруду, расположенном вблизи села Кармалейка Вадинского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, трагедия произошла в минувший вторник, 17 июля.

Для извлечения погибшего из воды потребовалась помощь спасателей. Они провели поиск на месте, указанном очевидцами.

В результате тело утонувшего мужчины было поднято со дна водоема и доставлено на берег, где его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 июля с начала купального сезона в Пензенской области утонули 17 человек. Все они плавали в не оборудованных для этого местах, многие — в нетрезвом виде.