Владелица дома в Каменском районе пострадала при пожаре Происшествия

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Женщина 1932 года рождения пострадала в результате пожара в собственном доме на улице Центральной в Ахматовке Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20.20 в минувшую среду, 17 апреля.

«Сгорела кровля, огонь повредил помещения внутри деревянного дома площадью 50 кв. метров. Для ликвидации последствий случившегося привлекались восемь человек — четверо сотрудников МЧС, столько же добровольных пожарных, а также две единицы техники», — пояснила собеседница агентства.

Причины пожара устанавливаются.