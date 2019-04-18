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Владелица дома в Каменском районе пострадала при пожаре

09:55 | 18.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Женщина 1932 года рождения пострадала в результате пожара в собственном доме на улице Центральной в Ахматовке Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Владелица дома в Каменском районе пострадала при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20.20 в минувшую среду, 17 апреля.

«Сгорела кровля, огонь повредил помещения внутри деревянного дома площадью 50 кв. метров. Для ликвидации последствий случившегося привлекались восемь человек — четверо сотрудников МЧС, столько же добровольных пожарных, а также две единицы техники», — пояснила собеседница агентства.

Причины пожара устанавливаются.

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