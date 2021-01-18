В Пензенском регионе КбшЖД на железной дороге в 2020 году погибли 15 человек Происшествия

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Пятнадцать человек погибли в зоне движения поездов на территории Пензенского региона Куйбышевской железной дороги в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

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«За январь-декабрь 2020 года количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской магистрали выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В зоне движения поездов травмированы 107 человек, из них 78 со смертельным исходом: Самарский регион — 37, из них 24 погибло, Пензенский — 17, из них 15 погибло, Волго-Камский — 10, из них шесть погибло, Башкирский — 43, из них 33 погибло», — уточнили в компании.

В КбшЖД добавили, что основными причинами получения травм стали передвижение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время следования поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

«За 2021 год на Куйбышевской железной дороге произошло четыре несчастных случая в результате пренебрежения правилами безопасности: 1 января на перегоне Пенза-I — Пенза-IV, 8 января на перегоне Бугуруслан — Похвистнево, 11 января на перегоне Светлое Озеро — Заинск и 12 января на перегоне Самара — Толевое. Во всех случаях машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.