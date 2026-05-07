Олег Денисов поздравил работников связи с профессиональным праздником Связь и ИТ

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

«Современный мир невозможно представить без стабильной и качественной связи. Вы обеспечиваете передачу информации по различным коммуникационным линиям, помогаете горожанам быть в курсе новостей, оставаться в контакте с близкими, оперативно решать рабочие и повседневные задачи. Благодаря вашему труду цифровые сервисы становятся доступнее, расширяется спектр услуг для населения, развиваются экономика и социальная сфера города», — отметил он.

Олег Денисов выразил особую признательность работникам радио за мастерство и преданность делу, а также всем, кто вносит вклад в совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры Пензы.

«Желаю всем специалистам отрасли новых технологических решений, крепкого здоровья, вдохновения и семейного благополучия. Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.