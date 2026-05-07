19:03:52 Четверг, 7 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов поздравил работников связи с профессиональным праздником

15:06 | 07.05.2026 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

Олег Денисов поздравил работников связи с профессиональным праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Современный мир невозможно представить без стабильной и качественной связи. Вы обеспечиваете передачу информации по различным коммуникационным линиям, помогаете горожанам быть в курсе новостей, оставаться в контакте с близкими, оперативно решать рабочие и повседневные задачи. Благодаря вашему труду цифровые сервисы становятся доступнее, расширяется спектр услуг для населения, развиваются экономика и социальная сфера города», — отметил он.

Олег Денисов выразил особую признательность работникам радио за мастерство и преданность делу, а также всем, кто вносит вклад в совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры Пензы.

«Желаю всем специалистам отрасли новых технологических решений, крепкого здоровья, вдохновения и семейного благополучия. Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Читайте также
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей
Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня
В Пензе женщина выпала из автобуса Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама