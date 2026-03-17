Следователи возбудили дело по факту травмирования женщины при падении наледи с крыши дома в центре Пензы

12:00 | 17.03.2026 | Происшествия

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ возбуждено в Пензе по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с крыши дома на улице Бакунина.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, днем 14 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Бакунина в городе Пензе на женщину, находившуюся на тротуаре, упала наледь. В результате 36-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации не нуждалась», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», — сказано в тексте.


