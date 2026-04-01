Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области

19:00 | 01.04.2026 | Происшествия

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Vesta» и «Lada Priora», которое произошло на 10 км дороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» в Городищенском районе Пензенской области в среду, 1 апреля.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находился мужчина 1993 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1983 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Lada Vesta» и его пассажир – мальчик 2018 года рождения доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.


