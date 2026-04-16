В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе

17:14 | 16.04.2026 | Происшествия

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 39-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в Октябрьском районе Пензы.

«Сигнал «Тревога» с охраняемого объекта поступил в вечернее время. На место незамедлительно был направлен экипаж вневедомственной охраны. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт и предпринимал попытки вступить в драку с посетителями заведения, создавая угрозу для окружающих. На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия мужчина не реагировал», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


