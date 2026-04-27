Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Спутнике»

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в спортивно-развлекательном комплексе «Город развлечений» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенского района Пензенской области.

«27 апреля в дневное время произошло возгорание в здании развлекательного центра на улице Радужной в селе Засечном Пензенского района. Причины возгорания устанавливаются, посетители заведения были эвакуированы. На месте происшествия координацию работы экстренных служб и правоохранительных органов осуществляет прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Установление всех обстоятельств пожара находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что также надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.


