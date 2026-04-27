Проверка организована по факту гибели женщины в результате обрушения части стены и кровли двухквартирного дома на станции Ардым

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 43-летней женщины в результате обрушения части стены и кровли двухквартирного дома на станции Ардым в Пензенском районе Пензенской области.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 24 апреля 2026 года жительница станции Ардым Пензенского района решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала. При разборе на женщину обрушилась часть стены и кровли. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.