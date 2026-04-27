Пожар в «Спутнике» локализован на площади 800 кв. метров Происшествия

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Пожар в здании на улице Радужной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенского района Пензенской области локализован на площади 800 кв. метров.

«Пожар локализован на площади 800 кв. метров», — говорится в сообщении, размещенном в канале главного управления МЧС России по региону в мессенджере «Макс» вечером в понедельник, 27 апреля.

Ранее в нем была опубликована информация о том, что в тушении задействованы 19 единиц техники и 81 человек личного состава.

«Пожарным удалось не допустить распространение огня на жилую часть здания. [...] Тушение пожара осложнено высокой пожарной нагрузкой и погодными условиями», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Информация является оперативной», — подчеркивается в сообщении.