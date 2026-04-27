21:02:29 Понедельник, 27 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пожар в «Спутнике» локализован на площади 800 кв. метров

19:04 | 27.04.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Пожар в здании на улице Радужной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенского района Пензенской области локализован на площади 800 кв. метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Пожар локализован на площади 800 кв. метров», — говорится в сообщении, размещенном в канале главного управления МЧС России по региону в мессенджере «Макс» вечером в понедельник, 27 апреля.

Ранее в нем была опубликована информация о том, что в тушении задействованы 19 единиц техники и 81 человек личного состава.

«Пожарным удалось не допустить распространение огня на жилую часть здания. [...] Тушение пожара осложнено высокой пожарной нагрузкой и погодными условиями», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Информация является оперативной», — подчеркивается в сообщении.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама