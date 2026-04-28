В Пензе в квартире доме на улице Чаадаева обнаружены тела двоих человек, возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту обнаружения тел двоих человек в квартире дома на улице Чаадаева в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, 27 апреля 2026 года в квартире дома по улице Чаадаева в городе Пензе обнаружены тела 71-летнего мужчины и 69-летней женщины. По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления угарным газом, что, по версии следствия, связано с эксплуатацией газовой колонки. Для установления точной причины смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», — поясняется в тексте.