В Заречном прокуратура начала проверку по факту гибели подростка в результате падения с высоты

Заречный, 8 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка в результате падения с высоты.

«По поручению прокуратуры области прокуратура ЗАТО Заречный устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению ответственными лицами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«По факту гибели несовершеннолетнего следственными органами организована процессуальная проверка, ход проведения которой поставлен в прокуратуре области на контроль», — добавляется в тексте.