15:05:37 Пятница, 8 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном прокуратура начала проверку по факту гибели подростка в результате падения с высоты

09:20 | 08.05.2026 | Происшествия

Печать

Заречный, 8 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка в результате падения с высоты.

В Заречном прокуратура начала проверку по факту гибели подростка в результате падения с высоты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры области прокуратура ЗАТО Заречный устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению ответственными лицами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«По факту гибели несовершеннолетнего следственными органами организована процессуальная проверка, ход проведения которой поставлен в прокуратуре области на контроль», — добавляется в тексте.


Читайте также
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня В Пензе женщина выпала из автобуса
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама