В центре Пензы из реки извлекли тело мужчины Происшествия

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Тело мужчины обнаружено в реке Суре в центре Пензы в минувший понедельник, 15 июня, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель города Пензы, который с 11 июня 2026 года числился без вести пропавшим по заявлению родственницы, обратившейся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем был проведен осмотр места происшествия.

«Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.