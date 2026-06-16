17:11:24 Вторник, 16 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В центре Пензы из реки извлекли тело мужчины

09:11 | 16.06.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Тело мужчины обнаружено в реке Суре в центре Пензы в минувший понедельник, 15 июня, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В центре Пензы из реки извлекли тело мужчины

Фото: Penza.sledcom.ru

«По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель города Пензы, который с 11 июня 2026 года числился без вести пропавшим по заявлению родственницы, обратившейся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем был проведен осмотр места происшествия.

«Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.


Читайте также
В Бессоновском районе завершено расследование дела о заведомо ложном доносе Установлена личность подозреваемого в оформлении рассрочки на имя жительницы Лунинского района
Житель Кузнецка подозревается в краже 150 тыс. рублей из сейфа в гараже Житель Заречного подозревается в неправомерном обороте средств платежей
Житель Кузнецка лишился около 770 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте В Пензенской области прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить дорогостоящий препарат
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама