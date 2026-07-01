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В Пензенской области сбит БПЛА, его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание — губернатор

07:05 | 01.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Беспилотный летательный аппарат сбит силами ПВО Минобороны России на территории Пензенской области утром в среду, 1 июля, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области сбит БПЛА, его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава региона напомнил о запрете на фото- и видеосъемку полета и падения беспилотника, а также об опасности, которую представляют его обломки.

«Заниматься ими должны исключительно специалисты», — отметил Олег Мельниченко.


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