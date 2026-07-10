Действия детей, повредивших боксерскую грушу в сквере Демакова в Заречном, зафиксировала камера видеонаблюдения Происшествия

Заречный, 10 июля 2026. PenzaNews. Камера видеонаблюдения, установленная в сквере имени Демакова в Заречном Пензенской области, зафиксировала действия детей, повредивших боксерскую грушу. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«В сквере имени Демакова на спортивной площадке юные вандалы привели в негодность боксерскую грушу. Их действия зафиксировала видеокамера, установленная в сквере», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 10 июля.

Алексей Костин выразил мнение, что «это не просто шалость, а акт бессмысленного и неуважительного отношения к городу, к труду людей, которые создавали этот сквер, да и к жителям, которые любят здесь отдыхать».

Свое сообщение глава Заречного сопроводил записью с камеры видеонаблюдения и обратился с просьбой к жителям, узнавших детей на кадрах, связаться с ним в личных сообщениях или позвонить в полицию.

«А если кто-то узнал на видео себя, лучше не ждите, пока вас найдут, а придите в полицию сами и извинитесь за необдуманный и опрометчивый поступок, чтобы не попасть на учет в отделение по делам несовершеннолетних», — призвал Алексей Костин.