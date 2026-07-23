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Прокуратура начала проверку по факту гибели 16-летнего водителя питбайка в ДТП под Пензой

09:17 | 23.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель питбайка.

Прокуратура начала проверку по факту гибели 16-летнего водителя питбайка в ДТП под Пензой

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, [...] около 16.00 в селе Грабово Бессоновского района 16-летний водитель питбайка двигался по проезжей части автодороги «Пенза — Лунино — граница области», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области вечером в минувшую среду, 22 июля.

В нем уточняется, что юноша скончался в машине скорой помощи.

«Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Бессоновского района Кирилл Погодин», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что надзорное ведомство установит причины и обстоятельства случившегося, даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в нем.

В тексте отмечается, что прокуратура также поставила на контроль ход и результаты проводимой по факту ДТП процессуальной проверки.


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