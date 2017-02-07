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«МегаФон» открыл безлимитный доступ к играм

10:41 | 07.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты компании «МегаФон» могут получить доступ к более чем 3 тыс. премиальных игр разных форматов и жанров, в числе которых гонки, аркады, пасьянсы и логические задачи, благодаря новой услуге «МегаФон.Игры».

«МегаФон» открыл безлимитный доступ к играм

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За 5 рублей в день клиенты получат возможность без рекламы пользоваться платными игровыми приложениями общей стоимостью в 150 тыс. рублей. При первом подключении услуга предоставляется бесплатно в течение семи дней», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании добавили, что в подарок от оператора пользователи могут бесплатно получать дополнительные игровые бонусы, в том числе доступ к закрытым уровням и различные артефакты.

«Чтобы подключить услугу, нужно набрать короткую USSD-команду на мобильном телефоне *696# или скачать приложение с сайта «МегаФон.Игры», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что услуга доступна для владельцев смартфонов на операционной системе Android версии 2.3 и выше, а также обычных кнопочных телефонов под управлением Java и Symbian.
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