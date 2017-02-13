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Пензенцы могут экономить заряд энергии смартфона с 4G от «МегаФона»

14:49 | 13.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. «МегаФон» применил настройки DRX на сетях 4G/LTE в Пензенской области, благодаря чему владельцы смартфонов могут не беспокоиться о быстром расходе заряда аккумуляторов.

Пензенцы могут экономить заряд энергии смартфона с 4G от «МегаФона»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мобильное устройство не отключается от сети, даже если его владелец не пользуется в данный момент Интернетом или связью. Этот фоновый контакт также расходует заряд аккумулятора. Примененная нами технология позволяет при нахождении смартфона в сети 4G/LTE сократить энергозатратность этого взаимодействия с сетью. В среднем новая технология позволяет сохранить до 95% энергии, если передача данных не используется, до 20–40% заряда в случае работы интернет-сервисов или мессенджеров и до 14% при активном пользовании Интернетом», — прокомментировал ИА «PenzaNews» директор компании «МегаФон» в Пензенской области Алексей Брюхачев.

Он отметил, что разряд смартфона в сети 4G/LTE снижается на 1–2% в час, что позволяет абонентам экономить в среднем до 20% заряда батареи в течении дня, при этом качество передачи данных на сетях четвертого поколения остается на прежнем высоком уровне.

«Мы активно проводим работу по расширению охвата сетей с показателями передачи данных на скоростях до 100 Мбит/с. Сейчас в регионе возможностью пользоваться скоростным интернетом 4G обеспечены порядка 75% населения области. Примененные на сети четвертого поколения настройки DRX позволяют нашим абонентам существенно экономить заряд своего устройства и дольше оставаться на связи со своими близкими и коллегами», — сказал Алексей Брюхачев.
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