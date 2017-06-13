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«Ростелеком» станет оператором национальной биометрической платформы

15:14 | 13.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Компания «Ростелеком», которая осуществляет деятельность в том числе в Пензенской области, станет оператором национальной биометрической платформы (НБП) для реализации пилотного проекта Минкомсвязи РФ и Центрального банка России.

«Ростелеком» станет оператором национальной биометрической платформы

Фото: ПАО «Ростелеком»

Этот проект позволит банкам осуществлять биометрическую идентификацию клиентов – физических лиц с использованием государственной единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для дистанционного открытия счетов и оказания иных услуг.

На данный момент, согласно действующему законодательству, первичное открытие счета для физлица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Однако реализация этого проекта позволит финансовым организациям идентифицировать клиентов с использованием ЕСИА без их визита в банк.

Технологическим партнером и разработчиком проекта выступает «РТ Лабс» — дочерняя компания «Ростелекома».

Ее специалисты создадут специализированные информационно-технологические элементы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление и проверку соответствия биометрических персональных данных НБП, а также займутся интеграцией платформы с инфраструктурой электронного правительства.

«Платформа будет размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой получат доступ банки через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для решения этой задачи Центробанк определит перечень кредитных организаций – участников пилотного проекта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Для получения удаленной идентификации с использованием ЕСИА и НБП клиентам будет необходимо один раз лично прийти в отделение банка и пройти идентификацию, в том числе биометрическую.

После создания цифрового профиля они получат возможность удаленно открывать счета и совершать иные финансовые операции в любом банке без личного присутствия.

Директор программ центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Иван Беров отметил, что «Ростелеком» сделал шаг к построению цифровой экономики РФ.

«Он позволит гражданам нашей страны получать дистанционные услуги, которые ранее не были доступны в силу законодательных ограничений. Важно отметить, что развитие цифровых платформ и сервисов поможет людям с ограниченными возможностями и людям, проживающим в труднодоступных регионах нашей страны, получать услуги наравне с жителями мегаполисов», — пояснил он.

В свою очередь генеральный директор АО «РТ Лабс» Михаил Бондаренко уточнил, что биометрическая платформа является очередным этапом развития системы электронного правительства.

«РТ Лабс» является центром компетенций в области разработки и сопровождения высоконагруженных информационных систем электронного правительства. Создаваемая биометрическая платформа станет его дополнением и откроет новые возможности для бизнеса, в числе которых минимизация рисков мошенничества при совершении дистанционных операций. В перспективе применение платформы станет возможным не только для кредитных учреждений, но и для предприятий других секторов экономики», — сказал он.

В качестве биометрических параметров в период реализации пилотного проекта планируется использовать изображение лица или запись голоса, а в дальнейшем в этот список могут быть добавлены радужная оболочка глаза, рисунок вен ладони или отпечаток пальца, что повысит удобство использования БП в различных жизненных ситуациях.
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