В Пензе прокуратура организовала проверку по факту обрушения части кирпичной кладки здания XIX века Происшествия

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы проводит проверку по факту обрушения части кирпичной кладки здания XIX века, расположенного на улице Московской.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Установлено, что здание [...] является объектом культурного наследия регионального значения. Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, не имеется. [...] В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, в том числе достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области вечером в минувший вторник, 8 апреля.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.