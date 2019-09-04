Прямая линия с пензенским губернатором прошла при содействии «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» предоставил технические ресурсы для проведения прямой линии с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

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В мобильной студии, которая была организована в здании пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, оператор развернул оптическую высокоскоростную сеть связи для трансляции общения главы региона с жителями в прямом эфире «11 канала», телеканалов «Экспресс» и «Россия 24».

Кроме того, «Ростелеком» обеспечил цифровой связью удаленные студии на улице Московской и в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, а также контакт-центр для приема телефонных звонков.

В пресс-центре был организован бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi.

«Мы ежегодно поддерживаем это мероприятие и задействуем все наши технические ресурсы, чтобы жители области смогли задать вопросы губернатору как в телеэфире, так и по телефону», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина отметила важность технической составляющей в процессе подготовки прямой линии.

«На прямой линии губернатор отвечает на вопросы граждан, которые поступают из разных районов области. Очень важно, чтобы связь была на высоте. Мы благодарны «Ростелекому» за качественное техническое содействие», — сказала она.

Прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым состоялась в минувший вторник, 3 сентября. Она длилась два часа. Все это время велась прямая трансляция. По последним данным, в адрес главы региона поступило более 700 обращений.