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МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков

15:15 | 10.07.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков за 6 месяцев 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков

Фото: пресс-служба МТС

В нем обращается внимание на то, что это на 1,5 млн. звонков меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

«Снижение количества мошеннических и спам-звонков связано в том числе и с совершенствованием инструментов цифровой защиты операторов», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что, согласно данным сервиса «Защитник» от МТС, средняя длительность заблокированного звонка составила 13 секунд, чаще всего мошенники звонили мужчинам в возрасте 65 лет, в основном злоумышленники представлялись сотрудниками социальных служб и госорганов, а также предлагали абонентам источники дополнительного дохода.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, телефонные мошенники стали использовать сложные схемы, совершая серию звонков, чтобы войти в доверие человека, заставить его передать свои сбережения или персональные данные.

«Если раньше все ограничивалось одним звонком мошенников, то теперь в ход идут две и более попыток обмана. Наш цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта может во время разговора распознать признаки мошенничества и предупредить абонента», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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