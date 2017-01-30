В пензенских больницах пройдет акция «День онколога» Медицина

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Профилактическая акция «День онколога» пройдет в медицинских организациях Пензенской области во Всемирный день борьбы с раком, который будет отмечаться в субботу, 4 февраля.

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В ее рамках будут вести прием врачи-онкологи.

В поликлинике областного онкодиспансера пройдет день открытых дверей. Участники акции смогут посетить врачей-онкологов и гематологов.

По словам главного врача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, основной целью Всемирного дня борьбы с раком является привлечение внимания общественности к этой проблеме, а также напоминание об опасности онкозаболеваний.

«В нашем лечебном учреждении день открытых дверей мы проводим в первую очередь в целях приближения первичной специализированной медицинской помощи населению Пензенской области, а также для обеспечения условий раннего выявления злокачественных новообразований визуальных локализаций, в том числе кожи и молочной железы», — пояснил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, записаться на прием к врачу можно через Интернет или по телефону регистратуры.