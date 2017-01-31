Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь Медицина

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 47 млн. рублей будет выделена Пензенской области из федерального бюджета в целях повышения доступности дорогостоящих видов высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Распределение средств в общем объеме 6 млрд. рублей между 69 регионами утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предполагается, что регионы направят на эти цели 29,5 млрд. рублей из собственных средств.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2016 году в больницах регионов на условиях софинансирования высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 171 тыс. человек.