Жители Пензенской области могут оценить работу больниц и санаториев Медицина

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут оценить работу медицинских организаций, приняв участие в опросе, размещенном на сайте Минздрава России.

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Пользователям предлагается выбрать один из разделов , по которому они хотят высказать свое мнение: «Амбулаторные условия», «Стационарные условия», «Санатории», «Донорство крови», «Психиатрические больницы» и «Скорая медицинская помощь».

Пензенцы могут поделиться впечатлениями от процесса записи к специалисту, информирования пациентов о доступных услугах, а также о сроках ожидания необходимого исследования и компетенции персонала.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в 2016 году независимая оценка качества была проведена в отношении 29 медицинских организаций Пензенской области, независимо от форм собственности. В учреждения были осуществлены выезды членов общественного совета, проанализированы сайты и проведено анкетирование граждан. В опросе приняли участие 5 тыс. 360 жителей, большинство из которых оценили условия оказания услуг на «хорошо» и «отлично»

В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг запланирована в отношении 30 медучреждений, из которых 14 — негосударственной формы собственности, участвующих в реализации программы государственных гарантий.