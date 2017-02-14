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Более 1,5 тыс. пензенских врачей пройдут обучение в 2017 году

08:30 | 14.02.2017 | Медицина

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Более 1,5 тыс. пензенских врачей пройдут обучение в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Более 1,5 тыс. пензенских врачей пройдут обучение в 2017 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На базе ведущих российских институтов и Пензенского института усовершенствования врачей обучение пройдут 599 врачей на сертификационных циклах и 1 тыс. 41 врач — на тематическом усовершенствовании в рамках непрерывного медицинского образования», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в настоящее время в Пензе обучение проходят 82 врача из учреждений здравоохранения региона.

«Пять врачей из Пензенской области осваивают профессиональную переподготовку по профилю «Гериатрия» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в Москве», — добавили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что еще семь специалистов повышают квалификацию в Казани, Санкт-Петербурге и Москве по профилям «Хирургия», «Неврология», «Терапия» и «Детская эндокринология».
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