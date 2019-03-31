Конкурсы эссе, видеороликов и рисунков объявлены по случаю 90-летия башмаковской больницы Медицина

Башмаково, 31 марта 2019. PenzaNews. Администрация Башмаковского района Пензенской области и райбольницы, которая в 2019 году отмечает свое 90-летие, объявили сразу три творческих конкурса — на лучший детский рисунок, эссе и видеоролик — по случаю юбилейной даты.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, к участию допускаются учащиеся без ограничения возраста.

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Представителям подрастающего поколения предложено рассказать о медицинских работниках, добросовестно и честно выполняющих свой долг на протяжении многих лет, а также о здравоохранении в целом.

Главный критерий оценки работ — соответствие теме и глубина раскрытия. Также будут приниматься во внимание творческий подход и оригинальность.

Конкурс стартует 1 апреля и продлится до 15 мая. Победителей ждут дипломы и призы.