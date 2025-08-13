17:54:28 Среда, 13 августа
В пензенский центр крови поступило два новых автоматических сепаратора

16:28 | 13.08.2025 | Медицина

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Два новых автоматических сепаратора крови стоимостью 7 млн. рублей поступило в пензенский областной клинический центр крови. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

Фото: Health.pnzreg.ru

«Сепараторы предназначены для разделения компонентов, полученных путем центрифугирования цельной крови и совместимы со всеми типами контейнеров для заготовки, разделения, хранения, транспортировки и переливания донорской крови и ее компонентов, существующими на сегодняшний день», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что 450 мл цельной крови, полученной от одного донора, могут использоваться для лечения сразу нескольких людей в зависимости от того, какие именно компоненты крови нужны пациенту.

Как пояснила главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова, новое оборудование позволяет стандартизировать процесс разделения крови на компоненты, увеличить производительность труда и снизить риск ошибки оператора.

«Посредством контролируемого перемещения пресса, используемого для прессования контейнера с центрифугированной кровью, системы зажимов с запаивающими головками, весов и серии оптических датчиков сепаратор автоматически извлекает и переносит фракции крови из главного контейнера в сопутствующие. В результате можно получить гемокомпоненты высокого качества для клинического применения», — сказала Татьяна Крылова, слова которой приводятся в сообщении.


