В пензенской больнице имени Н.Н. Бурденко детям-инвалидам вновь стало доступно лечение зубов под наркозом Медицина

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Лечение зубов под наркозом вновь стало доступно детям-инвалидам в центре челюстно-лицевой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко после перерыва. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

«Как и любое медицинское вмешательство, лечение зубов во сне имеет противопоказания, среди которых — аллергия, чувствительность к анестезии, наличие хронических заболеваний, опухолей, серьезных сердечно-сосудистых проблем», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что предварительно проводится обследование ребенка, он получает консультацию анестезиолога, после чего свое заключение дает педиатр.

Из сообщения следует, что сначала родителям с ребенком следует посетить детскую стоматологическую поликлинику, где врач после консультации направит ребенка на процедуру в больницу имени Н.Н. Бурденко.