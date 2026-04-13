В Пензе на территории больницы №6 смонтированы стены модульного отделения скорой помощи

16:00 | 13.04.2026 | Медицина

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Строители завершили монтаж стеновых панелей модульной конструкции стационарного отделения скорой медицинской помощи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом сообщил главврач учреждения Дмитрий Максимов.

В Пензе на территории больницы №6 смонтированы стены модульного отделения скорой помощи

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент полностью смонтированы стеновые сэндвич-панели и возведена кровля с фронтальной стороны приемного отделения. В ближайшее время начнется установка оконных конструкций и перегородок», — сказал Дмитрий Максимов, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минздрава Пензенской области.

В тексте добавляется, что на текущей неделе планируется выполнить монтаж выпускных колодцев для канализации по периметру здания.

«Пензенская область вошла в число 20 субъектов Российской Федерации, где благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина ведется установка модульной конструкции стационарного отделения скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что на эти цели выделено 570 млн. рублей, из них 564,3 млн. рублей — средства федерального бюджета, 5,7 млн. рублей — регионального.

«Благодаря расширению имеющихся площадей экстренные службы будут сконцентрированы так, чтобы не перевозить пациента из кабинета в кабинет, а все диагностические и лечебные манипуляции оказывались сразу», — поясняется в тексте.


Читайте также
Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем космонавтики Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей
В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу
Все новости
Актуальное

