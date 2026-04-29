В Пензе поликлиника №4 будет закрыта на ремонт

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт здания поликлиники №4 на улице Парковой в Пензе, который будет выполняться в течение 2026 и 2027 годов, планируется начать в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«На время ремонта поликлиники №4 жители микрорайона ГПЗ, района «Маяк», поселка Ахуны могут посещать все структурные подразделения «Городской поликлиники», однако наиболее удобными для них будут подразделения, расположенные по адресам: улица Ново-Казанская, 2А, улица Антонова, 14Б, улица Пионерская, 2, где расположатся кабинеты врачей общей практики. Медицинские сотрудники поликлиники №4 также временно будут перераспределены по подразделениям города», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе капитального ремонта намечено заменить кровельные материалы, полы, потолки и стены в помещениях, системы канализации, внутреннего водо- и электроснабжения, электроосвещения.

В сообщении отмечается, что капитальный ремонт будет проводиться в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2030 годы» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».