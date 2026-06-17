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Эндокринолог Екатерина Основина начала вести прием в пензенской поликлинике №5

13:10 | 17.06.2026 | Медицина

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Врач-эндокринолог Екатерина Основина пополнила штат поликлиники №5 в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Эндокринолог Екатерина Основина начала вести прием в пензенской поликлинике №5

Фото: Health.pnzreg.ru

«В 2021 году Екатерина Дмитриевна окончила медицинский факультет Пензенского государственного университета по специальности «Лечебное дело», после чего продолжила обучение и в 2023 году успешно прошла ординатуру на базе Пензенского института усовершенствования врачей, получив специализацию по эндокринологии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что за 5 месяцев 2026 года коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника», в структуру которого входит поликлиника №5, стал больше на 11 сотрудников, среди молодых трудоустроенных специалистов — терапевты, неврологи, ревматологи, офтальмологи и другие врачи.

Из сообщения следует, что в 2025 году в медицинские организации Пензенской области было трудоустроено 395 врачей-специалистов, в том числе 281 выпускник медицинских вузов.


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