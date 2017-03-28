Иван Белозерцев примет участие в заседании совета при полпреде в ПФО Политика Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое состоится в Оренбурге во вторник, 28 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, заседание состоится под председательством полпреда Михаила Бабича. Ожидается, что главной темой обсуждения станут меры по борьбе с криминальной и теневой экономикой. Среди вопросов, включенных в повестку дня, обозначены также меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и теневой экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах ПФО. Нашли ошибку в тексте?

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