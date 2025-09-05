В Пензенской области владелец частной охранной организации подозревается в мошенничестве Криминал

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1972 года рождения, подозреваемого в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Установлено, что подозреваемый, являясь фактическим собственником частной охранной организации, ввел в заблуждение руководство бюджетных образовательных организаций, заключив с ними государственные контракты на охрану служебных помещений. При этом мер, направленных на исполнение взятых на себя обязательств, не предпринимал. В результате неправомерных действий министерству образования Пензенской области нанесен ущерб на сумму около 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.