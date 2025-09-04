В пензенском центре СВМП установлена автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови Медицина

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови введена в эксплуатацию в клинико-диагностической лаборатории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мощность модуля загрузки составляет до 600 образцов в час, производительность каждого из двух иммунохемилюминесцентных анализаторов, входящих в состав лабораторной системы, — до 500 тестов в час», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что все данные выводятся на один сенсорный экран, где можно выбрать показатели для уточнения деталей, а также реализована возможность быстрого выполнения срочных тестов наряду с рутинными задачами.

«Широкое меню тестов включает в себя в том числе исследования на социально значимые заболевания, такие как ВИЧ, сифилис, маркеры вирусных гепатитов, прочие инфекционные заболевания, маркеры сепсиса», — добавляется в сообщении.