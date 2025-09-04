18:17:40 Четверг, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском центре СВМП установлена автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови

13:18 | 04.09.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови введена в эксплуатацию в клинико-диагностической лаборатории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В пензенском центре СВМП установлена автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мощность модуля загрузки составляет до 600 образцов в час, производительность каждого из двух иммунохемилюминесцентных анализаторов, входящих в состав лабораторной системы, — до 500 тестов в час», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что все данные выводятся на один сенсорный экран, где можно выбрать показатели для уточнения деталей, а также реализована возможность быстрого выполнения срочных тестов наряду с рутинными задачами.

«Широкое меню тестов включает в себя в том числе исследования на социально значимые заболевания, такие как ВИЧ, сифилис, маркеры вирусных гепатитов, прочие инфекционные заболевания, маркеры сепсиса», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Уголовное дело возбуждено после избиения главы Каменского района
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама