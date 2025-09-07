12:40:17 Воскресенье, 7 сентября
После ДТП с тремя погибшими в «Спутнике» водителю автомобиля «Omoda» предъявлено обвинение, он заключен под стражу

09:25 | 07.09.2025 | Криминал

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении водителя автомобиля «Omoda», которому после ДТП с тремя погибшими в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

После ДТП с тремя погибшими в «Спутнике» водителю автомобиля «Omoda» предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании 44-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователи продолжают проводить действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», трагическое ДТП, в результате которого погибли водитель автомобиля «Volkswagen Passat» – мужчина 1991 года рождения и двое его пассажиров – женщина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения, произошло 4 сентября на улице Алой в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного Пензенского района Пензенской области.

После случившегося был задержан водитель автомобиля «Omoda». По данным следствия, 44-летний мужчина, который ранее был лишен права управления транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, совершил столкновение с автомашиной «Volkswagen Passat».


Актуальное

