В пензенском художественном училище открыта выставка дипломных работ выпускников 2025 года

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Выставка дипломных работ выпускников 2025 года начала работу в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Лучшие дизайнерские, станковые, театральные, скульптурные композиции и реставрационные работы составили наиболее полное представление о направлениях в работе и развитии учебного заведения, сохранении традиций академической школы. Куратор выставки, заслуженный работник культуры России Дмитрий Димаков отметил, что подобная экспозиция — редкость, так как на выставке представлены работы выпускников всех специальностей, работы, получившие наивысшую оценку итоговой государственной квалификационной комиссии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что большинство дипломных эскизов посвящены 80-летию Великой Победы, городу Пензе и отражают многонациональную культуру страны, региона, его историю, праздники, творческую и научную жизнь.

«Живописная экспозиция состоит из произведений разных жанров, стилей и техник и иллюстрирует особенности пензенской реалистической художественной традиции», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что реставрационные проекты демонстрируют высокий уровень подготовки выпускников, а скульптурные — большой творческий потенциал молодых художников.