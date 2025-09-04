18:17:20 Четверг, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском художественном училище открыта выставка дипломных работ выпускников 2025 года

18:00 | 04.09.2025 | Культура

Печать

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Выставка дипломных работ выпускников 2025 года начала работу в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого.

В пензенском художественном училище открыта выставка дипломных работ выпускников 2025 года

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Лучшие дизайнерские, станковые, театральные, скульптурные композиции и реставрационные работы составили наиболее полное представление о направлениях в работе и развитии учебного заведения, сохранении традиций академической школы. Куратор выставки, заслуженный работник культуры России Дмитрий Димаков отметил, что подобная экспозиция — редкость, так как на выставке представлены работы выпускников всех специальностей, работы, получившие наивысшую оценку итоговой государственной квалификационной комиссии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что большинство дипломных эскизов посвящены 80-летию Великой Победы, городу Пензе и отражают многонациональную культуру страны, региона, его историю, праздники, творческую и научную жизнь.

«Живописная экспозиция состоит из произведений разных жанров, стилей и техник и иллюстрирует особенности пензенской реалистической художественной традиции», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что реставрационные проекты демонстрируют высокий уровень подготовки выпускников, а скульптурные — большой творческий потенциал молодых художников.


Читайте также
Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Уголовное дело возбуждено после избиения главы Каменского района
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама