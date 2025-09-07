12:40:31 Воскресенье, 7 сентября
В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Приговор жителю Пензенской области 1993 года рождения, который получил 5 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

«Установлено, что осужденный, имея намерения на вступление в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности России», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по региону.


