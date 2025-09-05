18:16:19 Пятница, 5 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской в Пензе вышло на финишную прямую

16:11 | 05.09.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской, которое ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе», вышло на финишную прямую. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской в Пензе вышло на финишную прямую

Фото: T.me/denisov_ov

«Работы начались весной этого года. Протяженность водопроводной трассы составит более 8 км. Трубы проложены по улице Арбековской в черте города. При строительстве водопровода использовали как открытый, так и закрытый методы, включая технологию горизонтального направленного бурения», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 5 сентября.

Олег Денисов добавил, что построена насосная станция, установлено более 140 колодцев и 14 пожарных гидрантов.

«Подрядная организация продолжает монтаж запорной арматуры и строительство четырех водопроводных камер», — отметил он.

Глава города уточнил, что работы планируется завершить до 30 сентября текущего года.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской В Пензе обновлен искусственный газон на футбольном поле спорткомплекса «Зенит»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама