Строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской в Пензе вышло на финишную прямую ЖКХ

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской, которое ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе», вышло на финишную прямую. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Работы начались весной этого года. Протяженность водопроводной трассы составит более 8 км. Трубы проложены по улице Арбековской в черте города. При строительстве водопровода использовали как открытый, так и закрытый методы, включая технологию горизонтального направленного бурения», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 5 сентября.

Олег Денисов добавил, что построена насосная станция, установлено более 140 колодцев и 14 пожарных гидрантов.

«Подрядная организация продолжает монтаж запорной арматуры и строительство четырех водопроводных камер», — отметил он.

Глава города уточнил, что работы планируется завершить до 30 сентября текущего года.